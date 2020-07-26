Моряки вышли на улицы Екатеринбурга отмечать День ВМФ

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26 июля в России празднуют День военно-морского флота. В Екатеринбурге моряки вышли на улицы, чтобы отметить праздник, сообщает «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге в этом году не было запланировано организованных праздничных мероприятий. Но моряки все равно выходят на улицы, чтобы отметить праздник вместе с сослуживцами. К обеду компании начали собираться в парке имени Маяковского.
По городу ездят машины с флагами и музыкой.
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