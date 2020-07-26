Осужденная на 12 лет за избиение ребенка екатеринбурженка обжаловала свой приговор
Сегодня, 17:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Екатеринбурга, которая забила до смерти шестилетнего приемного сына, обжаловала свой приговор, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Сюжеты: Екатеринбург
Кроме того, в отношении ее супруга также заведено уголовное дело. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, истязание несовершеннолетнего, оставление в опасности, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Напомним, летом 2018 года в Екатеринбурге скончался мальчик-инвалид от полученной травмы головы. В ходе выяснения обстоятельств происшествия была установлена вина матери-опекуна. Женщину обвинили в избиении до смерти своего опекаемого ребенка-инвалида. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима. Обвиняемая была взята под стражу в зале суда.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей