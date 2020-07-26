Осужденная на 12 лет за избиение ребенка екатеринбурженка обжаловала свой приговор

Кроме того, в отношении ее супруга также заведено уголовное дело. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, истязание несовершеннолетнего, оставление в опасности, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Напомним, летом 2018 года в Екатеринбурге скончался мальчик-инвалид от полученной травмы головы. В ходе выяснения обстоятельств происшествия была установлена вина матери-опекуна. Женщину обвинили в избиении до смерти своего опекаемого ребенка-инвалида. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима. Обвиняемая была взята под стражу в зале суда.