В поселке Тагильский реконструируют девять километров ЛЭП
Специалисты «Верхнесалдинских электрических сетей» планируют обновить девять километров линий электропередач, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».
Так, один километр воздушной линии электропередачи 0,4 кВ уже был обновлен. Вместо старых опор из дерева установили новые с пропиткой, а провода заменили на самонесущие изолированные. Работы продолжаются и сотрудниками будет заменено еще два километра ЛЭП.
По словами генерального директора АО «Верхнесалдинские электрические сети» Евгения Гринь, данный участок планировалось отремонтировать в 2021–2022 году в рамках ремфонда. Однако было принято решение перенести работы на этот год, так как от жителей поселка поступали регулярно жалобы.
По его словам, реконструкция ЛЭП позволить улучшить качество электроснабжения.
Кроме того, специалисты проводят расчистку просеки вдоль высоковольтной линии шесть киловатт, которая питает поселок Тагильский. Длина линии составляет девять километров. Уже проведена обработка одного самого аварийного участка. Кроме того, работы проводятся на шести объектах в Верхней Салде. Они модернизируются по инвестпрограмме предприятия 2020 года.