В поселке Тагильский реконструируют девять километров ЛЭП

Так, один километр воздушной линии электропередачи 0,4 кВ уже был обновлен. Вместо старых опор из дерева установили новые с пропиткой, а провода заменили на самонесущие изолированные. Работы продолжаются и сотрудниками будет заменено еще два километра ЛЭП.

По словами генерального директора АО «Верхнесалдинские электрические сети» Евгения Гринь, данный участок планировалось отремонтировать в 2021–2022 году в рамках ремфонда. Однако было принято решение перенести работы на этот год, так как от жителей поселка поступали регулярно жалобы.

По его словам, реконструкция ЛЭП позволить улучшить качество электроснабжения.