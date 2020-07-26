Вагоны с выбросами и будни следователя. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Целую неделю тагильчане жалуются на неприятный запах. Больше всего жалоб поступает от жителей Вагонки и Тагилстроя. Именно в этих районах располагаются градообразующие предприятия. Экологи отмечают, что рассеиванию вредных примесей в воздухе не благоприятствует безветренная погода. Мы составили топ-5 предприятий по объему выбросов в атмосферу. За год на Нижний Тагил падает 1,7 тысячи вагонов загрязняющих веществ.

Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле

Еще одна экологическая катастрофа разворачивается под Нижним Тагилом. В поселке Новоасбест Горноуральского ГО очистные сооружения, по словам местных жителей, разрушены на 90%. Из-за этого фекальные ручьи стекают в реки Вилюй и Ряжик.

«Им надо было нас уничтожить морально». Как Новоасбест утопает в зловонных стоках

Не менее важным для экологии является вопрос обращения с ТКО. На этой неделе стало известно, что сеть магазинов «Магнит» в Нижнем Тагиле и на севере региона задолжала за вывоз мусора более 20 миллионов рублей. Регоператор обратился в суд с иском о взыскании чуть более четырех миллионов.

Сеть магазинов «Магнит» задолжала за вывоз мусора более 20 миллионов рублей

Еще один вопрос пришлось решать в судебном порядке — незаконные постройки рядом с домом-маяком. С иском в суд обратилась администрация Нижнего Тагила. Собственника здания обязали демонтировать ограждения и спуск к воде. Участок земли, на котором они расположены, был занят незаконно.

Владельца тагильского маяка обязали демонтировать незаконные конструкции

25 июля профессиональный праздник отмечали следователи. Корреспондент TagilCity.ru побывал в Следственном отделе Дзержинского района и узнал, как работают люди, стоящие на страже закона и правопорядка.