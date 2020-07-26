ВРИО губернатора Хабаровского края вышел к митингующим в поддержку Фургала

Дегтярев заявил, что его назначили временно исполняющим обязанности, чтобы край не оставался без власти. Он отметил, что тоже переживает за судьбу Фургала, потому что он является его товарищем и однопартийцем.

По его словам, партия ЛДПР оказывает бывшему губернатору необходимую помощь.

Ранее Фургала был отправлен президентом РФ Владимиром Путиным в отставку по причине «утраты доверия». Врио главы края стал депутат Михаил Дегтярев.