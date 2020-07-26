ВРИО губернатора Хабаровского края вышел к митингующим в поддержку Фургала
Сегодня, 18:49ОбществоФото: личная страница Михаила Дегтярева в Instagram
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев первые вышел к участникам митинга в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Соответствующая видеозапись опубликована на странице Дегтярева в социальной сети Instagram.
Дегтярев заявил, что его назначили временно исполняющим обязанности, чтобы край не оставался без власти. Он отметил, что тоже переживает за судьбу Фургала, потому что он является его товарищем и однопартийцем.
По его словам, партия ЛДПР оказывает бывшему губернатору необходимую помощь.
Ранее Фургала был отправлен президентом РФ Владимиром Путиным в отставку по причине «утраты доверия». Врио главы края стал депутат Михаил Дегтярев.
Напомним, Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Кроме того, его проверяют на причастность к другим преступлениям. На данный момент чиновник находится в СИЗО по решению суда. Ему назначен срок содержания под стражей — два месяца.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей