3,5 тысячи волонтеров-медиков помогают свердловчанам в пандемию COVID-19

3,5 тысячи волонтеров-медиков помогают свердловчанам в пандемию COVID-19
3,5 тысячи волонтеров-медиков помогают свердловчанам в пандемию COVID-19
Сегодня, 14:54ОбществоФото: группа "Волонтеры-медики. Свердловская область" "ВКонтакте"
3,5 тысячи волонтеров-медиков работают в Свердловской области. Они помогают жителям региона в пунктах вакцинации, колл-центрах, а также доставляют медикаменты и еду людям, которые находятся на самоизоляции.

Год назад в России стартовала акция взаимопомощи «МыВместе». С этого момента в Свердловской области работает уже 3,5 тысячи волонтеров. О том, как сейчас организована работа добровольцев редакции TagilCity.ru рассказала региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Кристина Патракова.

Она отметила, что до сих пор волонтеры доставляют медикаменты и продукты питания. Эта помощь оказывается по заявкам, в основном людям пожилого возраста, которые находятся на самоизоляции.

В колл-центрах и прививочных пунктах помогают всем гражданам от 18 лет. Волонтеры обеспечены всем необходимым для защиты себя и окружающих,рассказала Кристина Патракова.

Она отметила, что добровольцев, которые работают в медучреждениях, стараются трудоустроить официально, чтобы они получали зарплату.

В медорганизациях в основном работают с заполнением документации и за компьютерами, распределяют потоки пациентов. В красных зонах волонтеры работают только по желанию, при этом их трудоустраивают. В основном это студенты последних курсов,пояснила свердловчанка.

Также она рассказала, что на пунктах вакцинации рабочие смены организованы так, чтобы это было не сильно сложно, не более четырех часов в день. В основном работают студенты Свердловского областного медицинского колледжа, также есть студенты из Уральского государственного медицинского университета, Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского федерального университета. Их отправляют на пункты вакцинации на практику.

С марта 2021 года участвуем в вакцинации, за это время на пунктах в Екатеринбурге работало более 240 волонтеров. Сейчас ажиотаж с вакцинацией от коронавируса, на пункты в большие ТЦ приходят примерно от 150 до 200 человек в день и стоят в очереди. Мы ориентируемся на количество вакцины и ограничиваем число пациентов,рассказала Кристина Патракова.

Она отметила, что по сравнению с предыдущей волной COVID-19 люди поняли, куда можно обращаться и ориентируются на волонтеров. Поток звонков усилился и в колл-центрах, свердловчане звонят по любым вопросам относительно инфекции.

Напомним, свердловский волонтерский штаб действует с 18 марта 2020 года. В конце июня губернатор региона Евгений Куйвашеы наградил волонтеров-медиков, работу которых координирует Минздрав.

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