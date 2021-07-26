800 тысяч заплатит фирма родным погибшего на Макаровском мосту в Екататеринбурге

В судебном порядке компенсации морального вреда родным погибшего рабочего при строительстве Макаровского моста в Екатеринбурге добилась городская прокуратура после проведения проверки соблюдения требований законодательства об охране труда ООО «ТК «Элитстрой».
В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения в деятельности, приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Изначально Кировский районный суд принял решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу супруги погибшего, но отказал в компенсации по 500 тысяч рублей в пользу каждого из детей.
После аппеляционной жалобы Свердловский областной суд отменил решение суда 1 инстанции. В итоге компенсацию по 250 тысяч рублей получат и оба ребенка погибшего рабочего.
Напомним, житель Ревды отсудил 800 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму глаза у «НЛМК-Урал», полученную на производстве. Мужчина получил проникающее ранение роговицы, что относится к категории тяжелых травм.