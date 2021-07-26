800 тысяч заплатит фирма родным погибшего на Макаровском мосту в Екататеринбурге

800 тысяч заплатит фирма родным погибшего на Макаровском мосту в Екататеринбурге
800 тысяч заплатит фирма родным погибшего на Макаровском мосту в Екататеринбурге
Сегодня, 11:53ОбществоФото: 1МI
Компенсацию морального вреда за гибель рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге заплатит семье работодатель. Этого добилась прокуратура.

В судебном порядке компенсации морального вреда родным погибшего рабочего при строительстве Макаровского моста в Екатеринбурге добилась городская прокуратура после проведения проверки соблюдения требований законодательства об охране труда ООО «ТК «Элитстрой».

В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения в деятельности, приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Изначально Кировский районный суд принял решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу супруги погибшего, но отказал в компенсации по 500 тысяч рублей в пользу каждого из детей.

После аппеляционной жалобы Свердловский областной суд отменил решение суда 1 инстанции. В итоге компенсацию по 250 тысяч рублей получат и оба ребенка погибшего рабочего.

Напомним, житель Ревды отсудил 800 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму глаза у «НЛМК-Урал», полученную на производстве. Мужчина получил проникающее ранение роговицы, что относится к категории тяжелых травм.

Сюжеты:
Екатеринбург
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