АЦБК сможет сократить вредные выбросы на 45-55% по программе КЭР

АЦБК сможет сократить вредные выбросы на 45-55% по программе КЭР
АЦБК сможет сократить вредные выбросы на 45-55% по программе КЭР
Сегодня, 17:56ОбществоФото: pxhere.com
АО «Архангельский ЦБК» получило комплексное экологическое разрешение (КЭР), позволяющее сократить на 45 - 55% удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северная Двина. 

Как сообщает kp.ru, в документе прописаны природоохранные требования и нормативы, позволяющие обеспечить комплексное снижение негативного воздействия производства на экологию. В частности, такое разрешение содержит принципиально новый вид нормативов для России – технологические требования.

В программу КЭР включили 300 крупнейших предприятий страны, чьи выбросы в окружающую среду составляют порядка 60% от общего числа загрязняющих веществ в России. В этот список вошло и АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» - крупнейшая площадка по производству целлюлозы, бумаги и картона.

Главный эколог АЦБК Евгения Москалюк заявила, что предприятие одним из первых в стране стало работать над получением КЭР. Основной этап был реализован за 1,5 года. По словам Москалюк, это было сделано профессионально и оперативно.

«Архангельский ЦБК успешно прошел установленный порядок рассмотрения Программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ), заявки на получение КЭР с первых обращений», - отметила она.

Москалюк добавила, что разрешение потребует от комбината насыщенной работы в сфере экологии. Так, АЦБК предстоит выполнить программу Минпромторга России по повышению экологической эффективности, принятую в начале текущего года. Она содержит более 20 мероприятий природоохранного характера и требует порядка 8,2 миллиарда рублей финансирования.

По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, получение КЭР расценивается как официальное одобрение экологической политики АЦБК.

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