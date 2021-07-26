АЦБК сможет сократить вредные выбросы на 45-55% по программе КЭР

Как сообщает kp.ru, в документе прописаны природоохранные требования и нормативы, позволяющие обеспечить комплексное снижение негативного воздействия производства на экологию. В частности, такое разрешение содержит принципиально новый вид нормативов для России – технологические требования.
В программу КЭР включили 300 крупнейших предприятий страны, чьи выбросы в окружающую среду составляют порядка 60% от общего числа загрязняющих веществ в России. В этот список вошло и АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» - крупнейшая площадка по производству целлюлозы, бумаги и картона.
Главный эколог АЦБК Евгения Москалюк заявила, что предприятие одним из первых в стране стало работать над получением КЭР. Основной этап был реализован за 1,5 года. По словам Москалюк, это было сделано профессионально и оперативно.
«Архангельский ЦБК успешно прошел установленный порядок рассмотрения Программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ), заявки на получение КЭР с первых обращений», - отметила она.
Москалюк добавила, что разрешение потребует от комбината насыщенной работы в сфере экологии. Так, АЦБК предстоит выполнить программу Минпромторга России по повышению экологической эффективности, принятую в начале текущего года. Она содержит более 20 мероприятий природоохранного характера и требует порядка 8,2 миллиарда рублей финансирования.
По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, получение КЭР расценивается как официальное одобрение экологической политики АЦБК.