Более 2 миллионов получит «Дом Худояровых» в Нижнем Тагиле на поддержку и развитие

В 2021 году музей истории подносного промысла «Дом Худояровых» получит из областного бюджета более 2 миллионов рублей на благоустройство территории. Об этом сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова во время визита в муниципалитет.

Музей, который расположен на улице Тагильская, 24, был построен ещё в середине 19 века. Дом принадлежал семье художника по росписи на металле Исаака Федоровича Худоярова, потом там жили его потомки. Старинный народный промысел тагильской лаковой подносной росписи вызывает неподдельный интерес не только у жителей области. Чтобы полюбоваться редчайшими образцами в Нижний Тагил приезжают со всей страны. В текущем году при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева муниципалитету предоставлены средства на поддержку и развитие народных художественных промыслов. До конца года будут выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к Дому Худояровых. Обустроят площадку для парковки автобусов, создадут всю необходимую инфраструктуру для приема инклюзивных групп, - сообщила Виктория Казакова. В городской мэрии отметили, что аукцион на строительно-монтажные работы будет объявлен в течение недели. Общая стоимость проекта составляет 2,1 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации. Также областная субсидия направлена на изготовление электронных каталогов и организацию Всероссийской научно-практической конференции «Х Худояровские чтения», которая состоится 21-22 октября 2021 года и посвящена 275-летию уральской лаковой росписи по металлу.

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