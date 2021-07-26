«Диснейленд» с Демидовым и Ермаком планируется построить под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом построят шоу-парк, который сможет сравниться со знаменитым «Диснейлендом». Отличительной особенностью парка станут не ожившие «мультфильмы», а главные основатели Урала – Ермак и Демидов.

Территориально парк будет располагаться в поселке Висим, около 50 километров от Нижнего Тагила. Авторы проекта планируют создать проект, подобный французскому Puy du Fou. Там в старом замке устраиваются исторические шоу и рассказывают об истории страны. Организаторы хотят пригласить создателей Puy du Fou, экспертов из цирка du Soleil и концерна Disney, чтобы они помогли разработать оригинальный проект уральского парка. Как отмечает гендиректор «Гора Белая» Леонид Гункевич, к проекту планируют приступить в 2022 году. К этому моменту должны быть готовы концепция и финансовая модель шоу-парка, пишут ЕАН. Напомним, что тагильчане выбрали для благоустройства территории в Висимо-Уткинске и Усть-Утке. Тагильчане выбрали для благоустройства территории в Висимо-Уткинске и Усть-Утке

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