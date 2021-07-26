Два уральца предстанут перед судом за продажу несуществующих квартир на 16 миллионов

Два уральца предстанут перед судом за продажу несуществующих квартир на 16 миллионов
Два уральца предстанут перед судом за продажу несуществующих квартир на 16 миллионов
Вчера, 22:54ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Мужчину и женщину будут судить за мошенничество в Екатеринбурге. Они обвиняются в том, что продавали людям несуществующие квартиры по цене ниже рыночной. В общей сложности они похитили 15,8 миллиона рублей.

Теперь свердловчане обвиняются по статье «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, а также в крупном и особо крупном размерах» и статье «Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что дуэт действовал в период с 2015 по 2017 год. Мужчина и женщина вводили граждан в заблуждение. Они предлагали приобрести жилье в Екатеринбурге по цене ниже рыночной. Данную цену они объясняли наличием знакомых в администрации города, предоставляющих соцжилье по несуществующим программам.

Теперь мужчине и женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 23 июля стало известно, что на Урале перед судом предстанет создатель кооператива, обвиняемый в мошенничестве под видом «финансовой пирамиды» на сумму свыше 264,7 млн рублей в отношении 472 граждан.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судобманмошенничествоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы