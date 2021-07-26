Два уральца предстанут перед судом за продажу несуществующих квартир на 16 миллионов

Мужчину и женщину будут судить за мошенничество в Екатеринбурге. Они обвиняются в том, что продавали людям несуществующие квартиры по цене ниже рыночной. В общей сложности они похитили 15,8 миллиона рублей.

Теперь свердловчане обвиняются по статье «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, а также в крупном и особо крупном размерах» и статье «Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Следствие установило, что дуэт действовал в период с 2015 по 2017 год. Мужчина и женщина вводили граждан в заблуждение. Они предлагали приобрести жилье в Екатеринбурге по цене ниже рыночной. Данную цену они объясняли наличием знакомых в администрации города, предоставляющих соцжилье по несуществующим программам. Теперь мужчине и женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Напомним, 23 июля стало известно, что на Урале перед судом предстанет создатель кооператива, обвиняемый в мошенничестве под видом «финансовой пирамиды» на сумму свыше 264,7 млн рублей в отношении 472 граждан. Основателю «финансовой пирамиды» грозит 10 лет за обман уральцев на 264 миллиона

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