Губернатор требует генеральной уборки на реках Екатеринбурга

Губернатор требует генеральной уборки на реках Екатеринбурга
Губернатор требует генеральной уборки на реках Екатеринбурга
Сегодня, 22:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал генеральной уборки на реках Екатеринбурга. Также он инициировал разработку программы развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга, в который войдут планы по реконструкции и благоустройству городских парков, приведению в порядок набережных.

Сегодня, 26 июля, вместе с екатеринбургским журналистом Иннокентием Шереметом губернатор осмотрел объекты Железнодорожного района. В инспекции городской инфраструктуры принял участие и глава города - Алексей Орлов.

Во время объезда глава региона озвучил о том, что городские власти разработают программу по реконструкции и благоустройству городских парков, приведению в порядок набережных и очистке рек, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Фото:Департамент информационной политики Свердловской области

Также жители города обратили внимание губернатора на состояние Малаховской плотины на реке Ольховке, которая давно нуждается в реконструкции. Также в благоустройстве нуждается и сама река. Куйвашев отметил, что данная проблема актуальна и для других екатеринбургских объектов.

Фото:Департамент информационной политики Свердловской области

Если оставим без внимания реки, они будут умирать. Посмотрите, как приятно находиться в городах, которые стоят на больших красивых реках. Нам нужен план развития водно-зеленого каркаса города, который бы обсудили экологи, эксперты, общественники,сказал губернатор.

Фото:Департамент информационной политики Свердловской области

Также Евгений Куйвашев поручил главе Алексею Орлову разработать план спасение городских рек и обсудить его на совете неравнодушных граждан:

Фото:Департамент информационной политики Свердловской области

Разработайте план спасения наших городских рек и обсудите его на совете неравнодушных граждан. Нам нужно оставить детям красивые, чистые реки – и саму Исеть и ее притоки. Без чистых рек не получится ни красивых набережных, ни красивого города.

Фото:Департамент информационной политики Свердловской области

Не осталась без внимания и тема ремонта улицы Машинистов. На данном участке планируется установить шумозащитные экраны, освещение и заменить асфальт на проезжей части.

На встрече Иннокентий Шеремет отметил, что благоустройство набережной реки Исеть на максимально возможном протяжении сделает Екатеринбург уникальным городом, привлекательным для туристов и ещё более любимым горожанами.

Фото:Департамент информационной политики Свердловской области

Эколог из Нижнего Тагила Андрей Волегов сообщил TagilCity.ru, что положительно относится к решению губернатора Свердловской области по очистке рек.

Загрязнение рек происходит уже более десятка лет. И если ранее эту проблему люди не замечали, то сегодня она достигла глобального масштаба. Загрязнение воды сказывается и на её химическом составе. Грязную воду тяжело очистить, прежде чем она попадет в водопровод и очищение рек в первую очередь скажется на качестве питьевой воды, отметил Волегов.

Эколог отметил, что очистка берегов, дна и русла рек – весьма необходимая и важная задача, решение которой лучше предоставлять профессионалам.

Также в Екатеринбурге в поселке Северка полным ходом начался капремонт школы № 179, где дети пользовались выгребной ямой. Здание школы не ремонтировалось с 1961 года. Городская мэрия выделила 110 миллионов рублей на ремонт школы.

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