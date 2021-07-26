Губернатор требует генеральной уборки на реках Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал генеральной уборки на реках Екатеринбурга. Также он инициировал разработку программы развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга, в который войдут планы по реконструкции и благоустройству городских парков, приведению в порядок набережных.

Сегодня, 26 июля, вместе с екатеринбургским журналистом Иннокентием Шереметом губернатор осмотрел объекты Железнодорожного района. В инспекции городской инфраструктуры принял участие и глава города - Алексей Орлов. Во время объезда глава региона озвучил о том, что городские власти разработают программу по реконструкции и благоустройству городских парков, приведению в порядок набережных и очистке рек, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Также жители города обратили внимание губернатора на состояние Малаховской плотины на реке Ольховке, которая давно нуждается в реконструкции. Также в благоустройстве нуждается и сама река. Куйвашев отметил, что данная проблема актуальна и для других екатеринбургских объектов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Если оставим без внимания реки, они будут умирать. Посмотрите, как приятно находиться в городах, которые стоят на больших красивых реках. Нам нужен план развития водно-зеленого каркаса города, который бы обсудили экологи, эксперты, общественники,сказал губернатор. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Также Евгений Куйвашев поручил главе Алексею Орлову разработать план спасение городских рек и обсудить его на совете неравнодушных граждан: Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Разработайте план спасения наших городских рек и обсудите его на совете неравнодушных граждан. Нам нужно оставить детям красивые, чистые реки – и саму Исеть и ее притоки. Без чистых рек не получится ни красивых набережных, ни красивого города. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Не осталась без внимания и тема ремонта улицы Машинистов. На данном участке планируется установить шумозащитные экраны, освещение и заменить асфальт на проезжей части. На встрече Иннокентий Шеремет отметил, что благоустройство набережной реки Исеть на максимально возможном протяжении сделает Екатеринбург уникальным городом, привлекательным для туристов и ещё более любимым горожанами. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Эколог из Нижнего Тагила Андрей Волегов сообщил TagilCity.ru, что положительно относится к решению губернатора Свердловской области по очистке рек. Загрязнение рек происходит уже более десятка лет. И если ранее эту проблему люди не замечали, то сегодня она достигла глобального масштаба. Загрязнение воды сказывается и на её химическом составе. Грязную воду тяжело очистить, прежде чем она попадет в водопровод и очищение рек в первую очередь скажется на качестве питьевой воды, отметил Волегов. Эколог отметил, что очистка берегов, дна и русла рек – весьма необходимая и важная задача, решение которой лучше предоставлять профессионалам. Также в Екатеринбурге в поселке Северка полным ходом начался капремонт школы № 179, где дети пользовались выгребной ямой. Здание школы не ремонтировалось с 1961 года. Городская мэрия выделила 110 миллионов рублей на ремонт школы.

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