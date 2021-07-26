Из-за кредита на 700 тысяч инвалид с маленькой дочкой лишился жилья в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга, являющийся фермером и имеющий инвалидность, лишился квартиры в связи с решением суда из-за долгов за кредит, взятый в 2015 году. Также у него есть 6-летняя дочь.

В распоряжении мужчины был купленный им участок земли 100 гектаров, где он занимался фермерством: взращивал фрукты и овощи и разводил скот, пишет Е1. В 2015 году мужчина взял кредит в Сбербанке на десять лет под залог свой двухкомнатной квартиры, которая находится на Машинной улице. На эти деньги екатеринбуржец приобрёл коров и специальную технику для ведения фермерского хозяйства. Кредит сначала исправно выплачивался, но в 2017 году фермер написал заявление с просьбой сделать отсрочку платежа по основному долгу. Также он продолжал платить деньги по процентам. По словам фермера, кредит им частично гасился до ноября 2019 года, а 31 декабря 2019 на его телефон пришло сообщение о том, что квартира продана на торгах за долг. Денежный перевод — около 1,6 миллиона рублей — это оставшаяся часть от суммы за квартиру с вычетом кредитного долга. Предприниматель сперва надеялся, что это недоразумение. Звонков с сообщениями о том, что в связи с долгом дело передаётся в суд, не было. Писем, повесток в суд также не было. По его словам, квартира продана за 2,4 миллиона рублей, несмотря на то, что она была описана за 3,5 миллиона. Банком было взыскано более 800 тысяч рублей в счёт оплаты долга. Деньги находятся под арестом. В банке мужчине в ответ на его вопросы сказали, что к продаже квартиры они не причастны. По словам представителей Сбербанка, они решили взыскать долг, а каким образом деньги будут возвращены — это не их проблема. Тогда житель Екатеринбурга поинтересовался у судебных приставов, не произошла ли ошибка. Ему предложили пожаловаться в письменной форме, а также сказали, что квартира изъята по постановлению суда. Мужчина обращался в два суда, где намеревался вернуть квартиру, доказывал, что может выплачивать кредит, однако решение не менялось. Фермер утверждает, что банку он должен 27 тысяч рублей. Однако в пресс-службе финансовой организации заявили, что в 2018 году долг ни разу не выплачивался, поэтому договор о кредите пришлось расторгнуть. По словам судебных приставов, они действовали по решению суда, а торги и продажа квартиры осуществлялась сотрудниками Росимущества. После обращений в суды мужчина писал в прокуратуру, Следственный комитет и полицию, однако должного результата это не принесло. Но сдаваться он не намерен: не исключает возможность обратиться и к президенту, и к Верховному суду. Свердловский уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков рассказал, что готов помочь мужчине. Напомним, пенсионерке из Верхней Пышмы из-за долгов по микрозайму, который она оформила 2 года назад, придётся выплачивать 7 миллионов рублей. Изначально долг составлял 600 тысяч рублей. Женщина отдавала деньги знакомой, чтобы она переводила их кредитору. Однако накопились долги, и в счёт их погашения были изъяты дом вместе с земельным участком. Платить 833 года: из-за долга по микрозайму пенсионерка из Пышмы лишилась дома

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