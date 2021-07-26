Избитая утюгом жена и новые ограничения в школах. Итоги дня в Свердловской области

Из-за кредита на 700 тысяч инвалид из Екатеринбурга, который один воспитывает 6-летнюю дочь, лишился квартиры. В 2015 году он взял кредит на десять лет под залог жилья и организовал фермерское хозяйство на площади 100 гектаров. Спустя два года мужчина написал заявление с просьбой сделать отсрочку платежа по основному долгу, при этом он продолжал платить по процентам. Однако в 2019 году его квартира была продана за долги на торгах. В банке сообщили, что к продаже квартиры они не имеют отношения. Екатеринбуржец написал письма в прокуратуру, Следственный комитет и полицию, однако безрезультатно. Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков выразил готовность помочь в сложившейся ситуации.