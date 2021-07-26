Избитая утюгом жена и новые ограничения в школах. Итоги дня в Свердловской области

Женщина-водитель насмерть сбила велосипедиста на ЕКАД, когда съехала на «островок безопасности». 29-летний мужчина ехал в попутном направлении, от удара его шлем слетел с головы и он скончался от удара о лобовое стекло в машине скорой помощи. В ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.
В связи с третьей волной коронавируса в школах Свердловской области будут снова введены ограничения в новом учебном году. Также как и в прошлом году, будут отменены все массовые мероприятия. Кроме того, школьники, переболевшие или контактировавшие с больным коронавирусом не будут допускаться на занятия без справки от врача. В школах сохранятся обязательные меры профилактики инфекции и индивидуальные средства защиты. Все учащиеся будут находится в одном кабинете, за исключением занятий, для которых требуется специальное оборудование.
Жительница Екатеринбурга, которую похитил и сутки избивал руками и утюгом муж-бизнесмен была беременная от него. Женщина потеряла ребенка из-за издевательств. Пострадавшая пытается развестись с ним на протяжении года. Она рассказала, что узнала о беременности на сроке восемь недель только в больнице. Также пострадавшая сообщила, что бывший супруг грозился убить ее и сломать ноги, если она решит сбежать. Сам бизнесмен на данный момент помещен под стражу на два месяца.
Из-за кредита на 700 тысяч инвалид из Екатеринбурга, который один воспитывает 6-летнюю дочь, лишился квартиры. В 2015 году он взял кредит на десять лет под залог жилья и организовал фермерское хозяйство на площади 100 гектаров. Спустя два года мужчина написал заявление с просьбой сделать отсрочку платежа по основному долгу, при этом он продолжал платить по процентам. Однако в 2019 году его квартира была продана за долги на торгах. В банке сообщили, что к продаже квартиры они не имеют отношения. Екатеринбуржец написал письма в прокуратуру, Следственный комитет и полицию, однако безрезультатно. Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков выразил готовность помочь в сложившейся ситуации.