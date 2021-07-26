Критерии продуктовой безопасности Свердловской области придумали депутаты ЗакСО

Законопроект, направленный на создание продовольственной безопасности региона, опубликован на сайте областного парламента. Согласно документы, депутаты ЗакСО предлагают изменить уровень самообеспечения Среднего Урала различными видами продуктовых товаров, производимых на территории региона.
Депутаты предлагают повысить обеспечение местным мясом жителей Свердловской области до 60% (ранее в регионе должно было производиться не менее 55,3% всего мяса).
До 70% предложено повысить обеспеченность молоком, до 100% — яйцом, до 44% — овощами.
Напомним, в середине июля 2021 года на очередном заседании депутаты ЗакСО раскритиковали деятельность областного министерства агропромышленного комплекса, а также предложили ввести в регионе режим ЧС из-за плохого урожая и роста цен на продукты.