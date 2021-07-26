Мать екатеринбургского бизнесмена назвала романтичным похищение им своей жены

По словам матери мужчины, пара была счастлива и планировала детей.
Это романтично, когда муж похищает жену и дарит ей золотой браслет дорогущий. Она действительно сейчас больная. Придет в себя и может сама что-то умное скажет,заявила женщина.
Она отметила, что пара вместе более трех лет. Адвокат пострадавшей Андрей Конышев также рассказал, что на данный момент женщина находится в крайне тяжелом состоянии, а несколько часов назад ей сделали переливание крови. Однако адвокат не подтвердил и не опроверг информацию, что из-за побоев женщина потеряла ребенка, так как была беременна.
Александра жаловалась, что она боится за свою жизнь, что он может продолжить ее преследовать и повторно похитить,сообщил Конышев.
Адвокат бизнесмена же придерживается мнения, что мера пресечения должна быть изменена, поскольку в похищении ее клиент не виноват, сообщает Е1.
Напомним, 26 июля суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бизнесмену. Мужчина два месяца проведет под арестом. Ранее он уже находился в колонии два года, поскольку имел судимость по статье 228 УК РФ, связанной с наркотическими веществами. Сторона защиты настояла на том, чтобы процесс в суде был закрытым.