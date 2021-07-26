Мать екатеринбургского бизнесмена назвала романтичным похищение им своей жены

Мать 39-летнего бизнесмена из Екатеринбурга, который похитил свою жену и, предположительно, избивал ее, назвала поступок мужчины романтичным. Это произошло после суда, на котором Дмитрия отправили под арест.

По словам матери мужчины, пара была счастлива и планировала детей. Это романтично, когда муж похищает жену и дарит ей золотой браслет дорогущий. Она действительно сейчас больная. Придет в себя и может сама что-то умное скажет,заявила женщина. Она отметила, что пара вместе более трех лет. Адвокат пострадавшей Андрей Конышев также рассказал, что на данный момент женщина находится в крайне тяжелом состоянии, а несколько часов назад ей сделали переливание крови. Однако адвокат не подтвердил и не опроверг информацию, что из-за побоев женщина потеряла ребенка, так как была беременна. Александра жаловалась, что она боится за свою жизнь, что он может продолжить ее преследовать и повторно похитить,сообщил Конышев. Адвокат бизнесмена же придерживается мнения, что мера пресечения должна быть изменена, поскольку в похищении ее клиент не виноват, сообщает Е1. Напомним, 26 июля суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бизнесмену. Мужчина два месяца проведет под арестом. Ранее он уже находился в колонии два года, поскольку имел судимость по статье 228 УК РФ, связанной с наркотическими веществами. Сторона защиты настояла на том, чтобы процесс в суде был закрытым. Суд в Екатеринбурге отправил под арест похитившего свою жену бизнесмена

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