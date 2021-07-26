Новые пешеходные дорожки появятся в двух микрорайонах Нижнего Тагила

Новые пешеходные дорожки появятся в двух микрорайонах Нижнего Тагила
Новые пешеходные дорожки появятся в двух микрорайонах Нижнего Тагила
Сегодня, 15:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле вдоль улиц Краснознаменной и Красноармейской появятся новые пешеходные дорожки.

Специалисты МУП «Тагилдорстрой» приступили к работам по поручению главы города Владислава Пинаева. К тому, в свою очередь, обратились жители двух микрорайонов - Кирпичный и Лебяжка.

Жители жаловались на то, что на протяжение многих лет участок дороги на улице Щорса, 23 не ремонтируется и передвигаться по нему очень затруднительно.

После проверки, глава города поручил дорожным службам привести данный проезд в порядок, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, что с 25 июля по 05 августа 2021 года на пересечении улиц Карла Маркса — Первомайская в Нижнем Тагиле будет закрыто движение для транспортных средств в связи с ремонтом теплотрассы.

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