Новые пешеходные дорожки появятся в двух микрорайонах Нижнего Тагила

Специалисты МУП «Тагилдорстрой» приступили к работам по поручению главы города Владислава Пинаева. К тому, в свою очередь, обратились жители двух микрорайонов - Кирпичный и Лебяжка.
Жители жаловались на то, что на протяжение многих лет участок дороги на улице Щорса, 23 не ремонтируется и передвигаться по нему очень затруднительно.
После проверки, глава города поручил дорожным службам привести данный проезд в порядок, пишет «Тагильский рабочий».
Напомним, что с 25 июля по 05 августа 2021 года на пересечении улиц Карла Маркса — Первомайская в Нижнем Тагиле будет закрыто движение для транспортных средств в связи с ремонтом теплотрассы.