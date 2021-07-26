Отмены выговора добился главврач больницы Первоуральска

Отмены выговора добился главврач больницы Первоуральска
Отмены выговора добился главврач больницы Первоуральска
Сегодня, 12:06ОбществоФото: 1МI
Главный врач больницы Первоуральска, в которой после рождения ребёнка скончалась 35-летняя многодетная мать, с помощью обращения в суд добился отмены выговора минздрава Свердловской области.

Минздрав вынес решение о применении к главврачу дисциплинарного взыскания в виде выговора за неисполнение должностных обязанностей. Это неисполнение заключалось в том, что он не был на совещании, которое проводили сотрудники минздрава. Вместо себя главврач отправил туда своего заместителя, пишет ЕАН.

По телефону сообщили, что присутствие главврача не обязательно. На совещание можно отправлять заместителя по поликлинике или заместителя по медицинской части.

По словам юриста больницы Первоуральска Дмитрия Рожина, на основании данного факта суд признал приказ минздрава «О применении дисциплинарного взыскания» к главврачу незаконным.

Напомним, в первоуральской больнице 6 июля 2021 года скончалась 35-летняя женщина. Незадолго до смерти она родила пятого ребёнка. Вскоре у неё открылось послеродовое кровотечение. Спасти её не удалось. СКР и минздрав сейчас проводят проверку. Чтобы провести дополнительную экспертизу, придётся эксгумировать тело.

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