Пошутил: худрук из Екатеринбурга рассказал о съемках в сериале «Викинги»

Худрук из Екатеринбурга Антон Бутаков рассказал о съемках в канадско-ирландском сериале «Викинги». Оказалось, что это не правда.

Ранее режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков рассказал на своей странице в Facebook, что снялся в новом сезоне сериала «Викинги» от Netflix. Он отметил, что ему разрешили выложить со съемок только один фотоснимок. Оказалось, что в Екатеринбурге на днях проходил workshop от фотографа в стиле Средневековья. Именно там было сделано фото Бутакова в образе викинга. Напомним, 25 июня Бутаков написал в своих соцсетях: «Меня не было два дня, потому что я летал на съемку нового сезона «Викинги». События нового сезона сериала, который должен выйти в свет осенью 2021 года, происходят спустя 100 лет после основного сюжета саги о викингах. Худрук ЦСД Екатеринбурга Антон Бутаков снялся в сериале «Викинги»

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