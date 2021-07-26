Пошутил: худрук из Екатеринбурга рассказал о съемках в сериале «Викинги»

Пошутил: худрук из Екатеринбурга рассказал о съемках в сериале «Викинги»
Пошутил: худрук из Екатеринбурга рассказал о съемках в сериале «Викинги»
Сегодня, 09:02ОбществоФото: Антон Бутаков
Худрук из Екатеринбурга Антон Бутаков рассказал о съемках в канадско-ирландском сериале «Викинги». Оказалось, что это не правда.

Ранее режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков рассказал на своей странице в Facebook, что снялся в новом сезоне сериала «Викинги» от Netflix. Он отметил, что ему разрешили выложить со съемок только один фотоснимок.

Оказалось, что в Екатеринбурге на днях проходил workshop от фотографа в стиле Средневековья. Именно там было сделано фото Бутакова в образе викинга.

Напомним, 25 июня Бутаков написал в своих соцсетях: «Меня не было два дня, потому что я летал на съемку нового сезона «Викинги». События нового сезона сериала, который должен выйти в свет осенью 2021 года, происходят спустя 100 лет после основного сюжета саги о викингах.

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съемкиобществошуткасериалЕкатеринбург
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