Ремонт детской бережливой поликлиники на Руднике планируется в Нижнем Тагиле

Согласно техзадания, подрядчику необходимо выполнить демонтажные и отделочные работы: заменить окна, двери и напольные покрытия, установить новую сантехнику в санузлах, отремонтировать внутренние системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции. Кроме того, проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация. Также в поликлинике будут установлены пиктограммы с дублированием информации по системе Брайля.