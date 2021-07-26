Ремонт детской бережливой поликлиники на Руднике планируется в Нижнем Тагиле

Ремонт детской бережливой поликлиники на Руднике планируется в Нижнем Тагиле
Ремонт детской бережливой поликлиники на Руднике планируется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Капитальный ремонт детской поликлиники на улице Московская, 10 планируется провести в Нижнем Тагиле. На работы выделено 4,4 миллиона рублей.

Заказчиком выступает Детская городская больница Нижнего Тагила. Общая площадь капитального ремонта помещений составляет 660 квадратных метров. Работы на цокольном и двух этажах должны быть завершены не позднее 30 ноября 2021 года.

Финансирование выделяется в рамках субсидии на реализацию региональной программы Свердловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области».

Подрядчик должен отремонтировать поликлинику современными строительными материалами, при этом они должны быть новыми и соответствовать ГОСТам. Все работы должны проводиться в условиях действующей поликлиники, ремонтируемые объекты должны быть ограждены от пыли и испарений.

Согласно техзадания, подрядчику необходимо выполнить демонтажные и отделочные работы: заменить окна, двери и напольные покрытия, установить новую сантехнику в санузлах, отремонтировать внутренние системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции. Кроме того, проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация. Также в поликлинике будут установлены пиктограммы с дублированием информации по системе Брайля.

Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2021 года. Гарантия на работы составляет 36 месяцев, срок устранения дефектов — семь дней. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 июля 2021 года.

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