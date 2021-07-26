РЭО выделит деньги на строительство комплексов по переработке отходов в Подмосковье

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) направит 2,9 миллиарда рублей в строительство двух мусороперерабатывающих комплексов в Московской области. Инвестпроекты помогут в развитии отрасли по обращению с отходами и снижении тарифной нагрузки для граждан на 703 миллиона рублей.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, основная цель поддержки проектов со стороны РЭО состоит в том, чтобы способствовать развитию отрасли и выполнению показателей нацпроекта „Экология“. Он напомнил, что к 2030 году в России должны достичь сортировки всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО) и снизить долю захоронения мусора на 50%, сообщает сайт 360. Ранее Кабмин сообщил о создании новой меры господдержки в виде выкупа облигаций. Этот механизм позволит РЭО в течение 2021 года вложить 6,2 миллиарда рублей в 13 объектов в 11 регионах. Первым инвестпроектом РЭО станет завод «Алексинский карьер» по обработке и утилизации ТКО в городе Клин. Его построит ООО «Комбинат» до конца текущего года. Производительность комплекса составит 950 тысяч тонн ТКО ежегодно, из которых вторичными ресурсами станут 213 тысяч тонн, а на компостирование пойдет 300 тысяч тонн. Строительством второго объекта на территории поселка Поварово займется ООО «КПО Нева». Его должны завершить весной 2022 года. По плану мощность предприятия составит 500 тысяч тонн отходов в год. 104 тысячи тонн мусора станут вторичными материалами, 124 тысячи тонн — RDF-топливом, а ещё 150 тысяч тонн превратят в компост. Эксперты отметили, что предприниматели давно ожидали прямой финансовой поддержки этой отрасли. Это не только скажется на тарифах для россиян, но также повлияет на финансовое состояние предприятий. По словам замглавы Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Владимира Аленцина, цель создания РЭО начинает воплощаться в жизнь. «Начало той инвестиционной активности со стороны ППК РЭО — это, безусловно, очень позитивный фактор», — считает эксперт. По его мнению, в будущем можно будет говорить об инвестировании в утилизацию остальных видов отходов.

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