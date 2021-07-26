Самокаты опаснее велосипедов считают жители Свердловской области

По итогам опроса среди работающих жителей Свердловской области, проведенного службой исследований сайта по поиску работу hh.ru, выяснилось, что велосипедами при езде до работы пользуется больше жителей, чем электросамокатами.
41% опрошенных предпочитают велосипед, и всего лишь 9% — самокат. Половина жителей региона призналась, что вовсе не пользуется подобными средствами передвижения.
60% самокатчиков\велосипедистов выбирают этот транспорт из экономии денег.
При этом свой «двухколесный друг» имеется у 78% опрошенных, 15% — берут его в аренду.
По шкале от 1 до 5, где пятерка означает «очень опасный» транспорт, до 2 баллов поставили велосипеду 51% жителей Свердловской области, самокату — 26%.
Самым опасным транспортом по пятибальной шкале самокат признали 22% респондетов, а велосипед — всего 7%.
Напомним, 24 июля в Екатеринбурге на перекрёстке улиц 8 Марта — Ленина, 15-летняя школьница на самокате попала в аварию. Она пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора.