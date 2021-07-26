Система социальных складов для нуждающихся появилась в Свердловской области

Система социальных складов для нуждающихся появилась в Свердловской области
Система социальных складов для нуждающихся появилась в Свердловской области
Сегодня, 14:57ОбществоФото: 1МI
Общественники Свердловской области создали благотворительный магазин для людей с низким достатком в одном из ТЦ Екатеринбурга. Также в городе функционирует центр гуманитарной помощи Православной службы милосердия.

В 2020 году в разгар пандемии услуги такого склада стали актуальны для семей, в которых родители потеряли работу, а также для многодетных семей.

По словам руководителя организации «Аистёнок», создавшей один из первых социальных складов, Ларисы Лазаревой, в складах продаются экологичные товары ручной работы, одежда, обувь, канцтовары, игрушки и многое другое. Вещи приносят на склад как частные лица, так и представители различных организаций, сообщает Департамент информационной политики.

В центр гуманитарной помощи Православной службы милосердия, который существует уже 8 лет, каждый месяц обращаются около тысячи нуждающихся. Свердловчане с низким уровнем дохода могут получить здесь несколько видов помощи: продуктовую, социальную, вещевую и лекарственную.

Отдельное помещение в центре выделено под сортировку одежды и временное хранение перед отправкой вещей в муниципалитеты. «Аистёнок» и Православная служба милосердия отправляют вещи, которые пожертвовали люди, в Первоуральск, Березовский, Красноуфимск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Ревду и в другие населённые пункты Свердловской области.

Также помощь нуждающимся свердловчанам оказывается в раздаче горячего питания у метро «Проспект Космонавтов». Представители благотворительного фонда «Люблю и благодарю» обеспечивают питанием ориентировочно 200 человек в день. Этот проект существует уже 5 лет.

Сюжеты:
Екатеринбург
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