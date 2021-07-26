Суд в Екатеринбурге отправил под арест похитившего свою жену бизнесмена

Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бизнесмену, который похитил и избивал свою жену из-за того, что она решила от него уйти. Мужчина два месяца проведет под арестом.

Сам бизнесмен настаивал, что его необходимо оставить под домашним арестом. Ранее он уже имел судимость по статье 228 УК РФ, связанной с наркотическими веществами, и провел в колонии два года. Сторона защиты настояла на том, чтобы процесс в Верх-Исетском суде был закрытым, сообщает Е1. Также на заседании выступила и мать бизнесмена. Она сказала, что не знала о похищении и конфликтах своего сына с женой. В ходе заседания стало известно, что у нападавшего имелось оружие, на которое он имеет разрешение. На данный момент оно было изъято. Сейчас бизнесмен обвиняется по статье за похищение. Суд отправил мужчину под арест до 23 сентября. Напомним, мужчина подкараулил бывшую супругу у фитнес-центра и, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, посадил в свой автомобиль и увез в дом. Там он удерживал заложницу почти сутки. Причем, по словам инсайдера, бизнесмен избивал женщину руками и утюгом. Пострадавшая женщина рассказала, что из-за избиений она потеряла ребенка, так как была беременна. Похищенная и избитая бывшим мужем екатеринбурженка рассказала о потере ребенка

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