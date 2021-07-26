Волшебные палочки ГИБДД и медицинские скандалы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Тагильскую VIP-повестку на этой неделе расшевелили персоны, которые хотят составить конкуренцию на выборах депутатов Заксобрания региона от партии «Справедливая Россия». Медиаменеджер Александр Соловьев, покинувший «Единую Россию» менее года назад, а также оппозиционная общественница Надежда Журавлева выбраны партией как кандидаты. Также справедливороссы предложили баллотироваться от своего имени представительнице бюджетной сферы — заведующей женской консультации на Вагонке Евгении Михайлиди.
У простых тагильчан заботы проще, чем битвы за политические кресла, но не менее важны для них. Садоводы, которые ездят на одном из автобусных рейсов, рассказали об интересных расценках за проезд. Остановка, которая значится в маршруте, исчезла для водителей автобусов и может материализоваться только за дополнительную плату. При официальной цене в 21 рубль пассажирам приходится платить по 100 рублей — вот такая тагильская магия.
Ещё один сбор денег на дорогах города, причём вполне легально осуществляемый обладателями волшебных палочек в полоску, прошёл после смены схемы движения на двух улицах из-за реконструкции моста по Циолковского. Сотрудники ГИБДД выявили более 130 нарушителей, каждый из которых получил штраф в 5000 рублей. Общая сумма выписанных штрафов за май и июнь составила 670 тысяч рублей.
И в целом сложно спорить с инспекцией: водители должны смотреть на знаки. Но сложно спорить и с водителями, которых заранее нигде не предупредили о смене дорожной обстановки. ГИБДД направила анонс в СМИ о введении изменений уже в день, когда изменения вступили в силу, тем самым лишив прессу шанса предупредить читателей заранее. О предупреждении нарушений в данной ситуации речи не идёт, ведь тогда бы инспекторы просто информировали водителей о смене направления движения на местности, а не формально строчили протоколы и получали заветные палочки.
Возмущение у наших читателей вызвало отношение правоохранителей к тагильчанину, который остается на свободе после смертельного ДТП, в котором он пьяным погубил женщину. Авария произошла в 2019 году, мужчина (у которого нет прав) продолжает ездить за рулем пьяным - его вновь ловили в таком состоянии весной этого года. И вот, когда суд должен был рассматривать его дело, оказалось: правоохранители что-то напутали в документах и заседание отложили. Человек, которому светит до 12 лет за смерть человека из-за пьяного водителя, все еще на улицах города. Отрывается по полной, пока может.
Тагильский медик заявил, что третья волна коронавируса приготовила новые проблемы: зараженные стали тяжелее болеть, поэтому схемы лечения вновь приходится менять и подбирать что-то более действенное, чем ранее. Иногда появляются и побочные эффекты, однако врач озвучил важное наблюдение — привитые от вируса болеют легче и без тяжелых последствий, а смертельных случаев среди вакцинированных тагильчан нет вовсе.
Кадровый вопрос в медицине, пожалуй, самый острый: на нехватку персонала пожаловались медики Североуральска. Сотрудники местной скорой говорят, что из-за малого числа врачей город может остаться без больницы, а часть пациентов уже возят в другие города.
За чистоту воздуха в Нижнем Тагиле начали бороться простые жители. Ранее суд отклонил иск Роспотребнадзора к ЕВРАЗ НТМК с требованием установить санитарно-защитную зону и переселить жителей домой и владельцев садов с этой территории. Ведомство не указало точные адреса зданий, которые попадают в СЗЗ комбината, но теперь апелляцию подали сразу пять тагильчан, которые живут вблизи предприятия и готовы добиваться справедливости.
Реконструкция второй очереди набережной Тагильского пруда идёт по плану, при этом она включает в себя не только строительство объектов и благоустройства территории, но и дополнительные изменения. В частности, будет увеличено количество парковочных мест в районе Городского дворца детского и юношеского творчества. Вопрос с парковками беспокоит жителей соседних домов, которые переживают, что многочисленные отдыхающие будут оставлять авто в близлежащих дворах, если мест у дворца не будет хватать.
Также чиновники рассматривают несколько вариантов улучшения транспортной развязки в районе ГДДЮТ. У действующего светофора на перекрёстке Красногвардейской и Кулибина может появиться крестообразный перекрёсток место текущего Т-образного.
Также специалисты рассматривают варианты увеличения числа полос. Это требуется сделать, чтобы выезд с новой части набережной был возможен не только в сторону Дзержинского района, но и по направлению к центру города.
Жители Нижнего Тагила могут получить новое колесо обозрения, которое будет в два раза выше действующего. 50-метровая конструкция может появиться уже в следующем году, причём колесо будет всесезонным и позволит смотреть на город в любое время года. О таком предложении, поступившим муниципалитету, рассказал редакции Владислав Пинаев. Что еще интересного происходит в культурной тусовке города - читайте в культобзоре.
Тагильский тренер Владислав Смирнов воплотил в жизнь мечту многих: он построил автодом и путешествует на нем со своими спортсменами. Много атмосферных фото и история создания дома на колесах.