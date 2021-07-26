Волшебные палочки ГИБДД и медицинские скандалы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Возмущение у наших читателей вызвало отношение правоохранителей к тагильчанину, который остается на свободе после смертельного ДТП, в котором он пьяным погубил женщину. Авария произошла в 2019 году, мужчина (у которого нет прав) продолжает ездить за рулем пьяным - его вновь ловили в таком состоянии весной этого года. И вот, когда суд должен был рассматривать его дело, оказалось: правоохранители что-то напутали в документах и заседание отложили. Человек, которому светит до 12 лет за смерть человека из-за пьяного водителя, все еще на улицах города. Отрывается по полной, пока может.