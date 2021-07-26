Жириновский обратился к Зюганову с просьбой оставить Грудинина в покое

Как сообщает newizv.ru, Владимир Жириновский опубликовал обращение в своем телеграм-канале. Он обратился к Зюганову, прося его не подвергать Павла Грудинина опасности. Лидер ЛДПР отметил заслуги Грудинина на должности руководителя совхоза и попросил Геннадия Зюганова не тянуть его в большую политику.
В своем обращении лидер либерал-демократов указывает на то, что экс-депутат Государственной думы от коммунистической партии Владимир Бессонов, которого заочно осудили на три года за нанесение побоев полицейским, сейчас находится в бегах в Литве, а глава движения «За новый социализм» Николай Платошкин также получил статью и сейчас «ограничен в свободе». Жириновский считает, что присутствие Грудинина в партии КПРФ нанесет ему больше вреда, чем пользы. Лидер ЛДПР считает, что Грудинин не сможет стать президентом, а от партии КПРФ никогда не будет выбрано ни одного губернатора. «И в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения», — обращается к Зюганову Жириновский.
Днем ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) исключила из списка КПРФ на участие в предстоящих выборах в Госдуму главу ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Причиной данного решения послужило наличие у Грудинина зарубежных активов.
Информация о том, что Грудинин владеет зарубежными активами, была направлена в ЦИК бывшей супругой политического деятеля Ириной. Как выяснилось, он является владельцем 16 тысяч акций компании «Бонтро ЛТД» в Белизе. До этого сообщалось, что он ликвидировал свои заграничные активы, но на самом деле он только приостановил деятельность в этом направлении. Однако сам предприниматель отрицает такие обвинения в свой адрес. Коммунисты уже заявили о том, что партия планирует направить апелляционную жалобу в Верховный суд на решение комиссии.
Павел Грудинин был кандидатом в президенты России в 2018 году от КПРФ. По итогам голосования он набрал 11,77% голосов, попав на второе место. Год спустя партия Грудинина намеревалась передать ему депутатский мандат Жореса Алферова, но ЦИК отказала в таком решении, указав в качестве причины наличие у Грудинина счетов за рубежом, что неприемлемо для члена парламента. Также в 2019 году из-за офшора Грудинин потерял занимаемую им должность председателя совета депутатов города Видное Московской области, причем это решение своими голосами поддержали и коммунисты, которые обвинили его в дискредитации партии.