Жириновский обратился к Зюганову с просьбой оставить Грудинина в покое

В своем обращении лидер либерал-демократов указывает на то, что экс-депутат Государственной думы от коммунистической партии Владимир Бессонов, которого заочно осудили на три года за нанесение побоев полицейским, сейчас находится в бегах в Литве, а глава движения «За новый социализм» Николай Платошкин также получил статью и сейчас «ограничен в свободе». Жириновский считает, что присутствие Грудинина в партии КПРФ нанесет ему больше вреда, чем пользы. Лидер ЛДПР считает, что Грудинин не сможет стать президентом, а от партии КПРФ никогда не будет выбрано ни одного губернатора. «И в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения», — обращается к Зюганову Жириновский.