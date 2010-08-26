27 августа - последний теплый день уходящего лета

Как пишет АПИ со ссылкой на Гидрометцентр России, первые признаки осени уральцы ощутят уже в воскресение, 29 августа: днем синоптики обещают облачную погоду с дождем и +16 градусов. Не теплее будет и в следующие трое суток, также над регионом пройдут дожди. Но в День знаний, 1 сентября, согласно прогнозу Гидрометцентра России осадков не будет.