27 августа - последний теплый день уходящего лета
26 августа 2010, 16:23ОбществоОльга
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Похолодание в Свердловской области наступит уже на будущей неделе: в регион придет осенняя прохлада.
Как пишет АПИ со ссылкой на Гидрометцентр России, первые признаки осени уральцы ощутят уже в воскресение, 29 августа: днем синоптики обещают облачную погоду с дождем и +16 градусов. Не теплее будет и в следующие трое суток, также над регионом пройдут дожди. Но в День знаний, 1 сентября, согласно прогнозу Гидрометцентра России осадков не будет.
Самым теплым днем этой недели станет пятница, 27 августа днем обещают до +25 градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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