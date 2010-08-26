Антракты в конкурсе "Апарте" заполнит фестиваль творческой молодежи

Изюминкой фестиваля станет выставка молодых архитекторов "Театр будущего". Здесь будет представлено 5 проектов театров "для актера". В проектах будет предствалена актерская точка зрения на то, каким должен быть театр. Также в фестивале примут участие молодые певцы и танцоры, паркурщики. Во время антрактов зрителям скучать не придется, уверен Игорь Булыгин.