Антракты в конкурсе "Апарте" заполнит фестиваль творческой молодежи
26 августа 2010, 16:44ОбществоОльга
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Антракты в конкурсе "Апарте" заполнит фестиваль творческой молодежи. Об этом рассказал организатор конкурса молодых актеров Игорь Булыгин.
Изюминкой фестиваля станет выставка молодых архитекторов "Театр будущего". Здесь будет представлено 5 проектов театров "для актера". В проектах будет предствалена актерская точка зрения на то, каким должен быть театр. Также в фестивале примут участие молодые певцы и танцоры, паркурщики. Во время антрактов зрителям скучать не придется, уверен Игорь Булыгин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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