Боно и Шевчук спели на одной сцене
26 августа 2010, 13:21ОбществоОльга
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25 августа в завершении концерта U2 в "Лужниках" Боно и Шевчук дуэтом спели песню Knokin' on Heaven's Door. Песня была исполнена на двух языках: куплеты по-русски пел Шевчук, припевы по-английски - Боно.
После этого ирландский певец попросил собравшихся на стадионе поклонников поднять вверх телефоны, создав тем самым подобие Млечного пути в честь тех, кто борется, и тех, кто погиб, защищая свои гуманистические идеалы.
Во время концерта Боно упомянул оо своей встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым, с которым он встречался в Сочи во вторник, 24 августа.
"Президент Медведев был очень любезен вчера в Сочи. Спасибо ему большое", - сказал Боно, обратившись к публике.
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