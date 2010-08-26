Боно и Шевчук спели на одной сцене

После этого ирландский певец попросил собравшихся на стадионе поклонников поднять вверх телефоны, создав тем самым подобие Млечного пути в честь тех, кто борется, и тех, кто погиб, защищая свои гуманистические идеалы.

Во время концерта Боно упомянул оо своей встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым, с которым он встречался в Сочи во вторник, 24 августа.