ФСБ завладела архивом боевиков

Операция, в результате которой были ликвидированы пятеро боевиков (в том числе Вагабов), прошла 21 августа в дагестанском селе Гуниб. Как заявил 25 августа директор ФСБ Александр Бортников, силовикам удалось не только уничтожить опасных бандитов, но и завладеть их архивными материалами.

О том, что на месте ликвидации Вагабова найдены некие документы, сообщалось и ранее, однако то, что они имели отношение к деятельности боевиков, в ФСБ подтвердили только сейчас. В частности, Бортников рассказал, что материалы раскрывают цели и задачи Вагабова и его соратников, а также его связи с другими незаконными бандформированиями на Северном Кавказе и за рубежом.