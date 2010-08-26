ФСБ завладела архивом боевиков
Сотрудники ФСБ завладели архивом боевиков в ходе спецоперации по ликвидации Магомедали Вагабова, считающегося организатором терактов на двух станциях московского метро 29 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
Операция, в результате которой были ликвидированы пятеро боевиков (в том числе Вагабов), прошла 21 августа в дагестанском селе Гуниб. Как заявил 25 августа директор ФСБ Александр Бортников, силовикам удалось не только уничтожить опасных бандитов, но и завладеть их архивными материалами.
О том, что на месте ликвидации Вагабова найдены некие документы, сообщалось и ранее, однако то, что они имели отношение к деятельности боевиков, в ФСБ подтвердили только сейчас. В частности, Бортников рассказал, что материалы раскрывают цели и задачи Вагабова и его соратников, а также его связи с другими незаконными бандформированиями на Северном Кавказе и за рубежом.
Магомедали Вагабов был "шариатским мужем" Мариам Шариповой - одной из смертниц, осуществивших взрывы в московском метро в марте 2010 года. Он считался вторым после Доку Умарова человеком в иерархии так называемого "Кавказского эмирата".
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