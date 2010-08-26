Граффитчики разрисовали вагоны тагильской электрички

Как пишет Е1, железнодорожники отцепили расписанные вагоны от состава и отправили на перекраску. Задержанные признались, что знали об ответственности за порчу чужого имущества. Однако, надеясь на то, что их не поймают, все равно решили разрисовать вагоны ОАО "РЖД". Сечас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм". Граффитчикам грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо арест до трех месяцев.