Граффитчики разрисовали вагоны тагильской электрички
26 августа 2010, 17:01ОбществоОльга
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Молодые люди 22-х и 16-ти лет в парке отстоя станции Нижняя Тура разукрасили аэрозольными красками два вагона электропоезда сообщением "Нижний Тагил - Тура", который был приготовлен к первому утреннему рейсу. Ночью их доставили в дежурную часть ЛОВД Нижнего Тагила.
Как пишет Е1, железнодорожники отцепили расписанные вагоны от состава и отправили на перекраску. Задержанные признались, что знали об ответственности за порчу чужого имущества. Однако, надеясь на то, что их не поймают, все равно решили разрисовать вагоны ОАО "РЖД". Сечас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм". Граффитчикам грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо арест до трех месяцев.
С начала года на объектах Свердловской магистрали выявлено 19 фактов вандализма, совершенных подростками. Все они поставлены на профилактический учет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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