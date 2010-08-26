Книга Немцова о Путине признана экстремистской литературой

"Книги туда мы отправили на поезде, а когда их уже перегрузили на месте в машину, она была задержана, а книги конфискованы. Мотивом для конфискации послужило то, что это, по мнению мурманских милиционеров, экстремистская литература", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь "Солидарности" Ольга Шорина.