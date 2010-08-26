Книга Немцова о Путине признана экстремистской литературой
26 августа 2010, 06:33ОбществоОльга
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Тысяча экземпляров книги "Путин. Итоги. 10 лет" конфискована правоохранительными органами Мурманска. Творение сопредседателя оппозиционного движения "Солидарность" Бориса Немцова мурманские милиционеры сочли экстремистским.
"Книги туда мы отправили на поезде, а когда их уже перегрузили на месте в машину, она была задержана, а книги конфискованы. Мотивом для конфискации послужило то, что это, по мнению мурманских милиционеров, экстремистская литература", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь "Солидарности" Ольга Шорина.
Двух человек, сопровождавших груз, допросили в местном ОВД. К тому же у них отобрали телефоны.
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