Минимальная цена на водку превысит 110 рублей за пол-литра
26 августа 2010, 17:23ОбществоОльга
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Минимальная цена на водку уже в ближайшее время может преодолеть планку в 100 рублей за бутылку объемом в 0,5 литра. Газета "РБК daily" утверждает, ссылаясь на депутата Госдумы Виктора Звагельского, что принципиальное решение об этом уже принято Росалкогольрегулированием и находится на согласовании в правительстве.
Сейчас легальную водку нельзя купить дешевле 89 рублей, а новая минимальная цена будет в диапазоне 110-117 рублей за пол-литра. Газета пишет, что окончательная цифра будет утверждена после совещания в правительстве, которое состоится до конца августа.
С 1 января 2010 года в России минимальная цена на водку была установлена в размере 89 рублей. Предполагалось, что введение минимальной цены на водку должно стать первым шагом в борьбе с производством и реализацией контрафактной алкогольной продукции. Уже тогда крупные производители алкоголя стали говорить о том, что для борьбы с контрафактной продукцией цену надо поднять.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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