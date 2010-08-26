Минимальная цена на водку превысит 110 рублей за пол-литра

Сейчас легальную водку нельзя купить дешевле 89 рублей, а новая минимальная цена будет в диапазоне 110-117 рублей за пол-литра. Газета пишет, что окончательная цифра будет утверждена после совещания в правительстве, которое состоится до конца августа.

С 1 января 2010 года в России минимальная цена на водку была установлена в размере 89 рублей. Предполагалось, что введение минимальной цены на водку должно стать первым шагом в борьбе с производством и реализацией контрафактной алкогольной продукции. Уже тогда крупные производители алкоголя стали говорить о том, что для борьбы с контрафактной продукцией цену надо поднять.