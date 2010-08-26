Началась подготовка к следующему Дню города

Но самое главное, отметила Глава города Валентина Исаева, - привлечь все предприятия и организации к благоустройству города, разработать порайонно перечень задач для каждого. Мэр определила тематику подготовки Дня города в 2011 году - благоустройство дворовых территорий. Сам девиз будет выбран чуть позже с учетом предложений тагильчан.