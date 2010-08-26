Началась подготовка к следующему Дню города
26 августа 2010, 17:11ОбществоОльга
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План подготовки будет разработан сразу на два года, отмечают в пресс-службе администрации города. Уже решено, что фестиваль "Тагильский Арбат" будет перенесен с улицы Горошникова на проспект Строителей. В традиционном смотре-конкурсе увеличат время объезда районов.
Но самое главное, отметила Глава города Валентина Исаева, - привлечь все предприятия и организации к благоустройству города, разработать порайонно перечень задач для каждого. Мэр определила тематику подготовки Дня города в 2011 году - благоустройство дворовых территорий. Сам девиз будет выбран чуть позже с учетом предложений тагильчан.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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