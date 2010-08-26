Нижний Тагил лидирует по показателям заболеваемости сальмонеллезом

По заболеваемости сальмонеллезом лидерство - у Дзержинского района. На втором месте - Тагилстроевский. А заражаются этой инфекцией чаще всего дети до шести лет - их примерно 35% от общего числа заболевших, рассказала специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора по Свредловской области Ольга Димитриева.

Как правило, сальмонеллы живут в курятине, свинине и говядине. Причем мясо кур - главный источник сальмонеллеза. Риск заразиться есть и при покупке куры-гриль в супермаркетах, говорит Ольга Димитриева. Не менее опасны куриные яйца и все, что из них производится.

Чтобы избежать заражения, важно соблюдать правила хранения и кулинарной обработки продуктов, рекомендует Ольга Димитриева. Симптомы сальмонеллеза - это повышение температуры, тошнота, рвота, диарея. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.