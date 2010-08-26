Опубликован список самых дешевых автомобилей в России
26 августа 2010, 16:36ОбществоОльга
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Несмотря на заявления о том, что все худшее позади и кризис уже заканчивается, большинство покупателей не спешат выкладывать деньги за дорогие автомобили. "Автомир" опубликовал список самых недорогих машин.
Представленные в этом списке автомобили по-прежнему составляют основу российского автопарка. Вазовская "пятерка" возглавляет список самых дешевых - от 163,5 тысяч рублей. На 20 тысяч дороже "Шевроле Шанс". В промежутке от 200 до 300 тысяч расположились: Лада 10-й, 14-й и 15-й модели, Лада "Приора", Лада "Калина", Нива, Чери "Ку-Ку", Део "Нексия" и УАЗ-469.
От 300-от до 400-от тысяч рублей можно купить новенькую: Шевроле "Спарк", Шевроле "Авео", Рено "Логан", Киа "Пиканто", Чери "Фора", Киа "Спектра", Фиат "Альбеа", Фиат "Панда", Хендай "Акцент" и Хендай "Гетц".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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