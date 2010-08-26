Опубликован список самых дешевых автомобилей в России

Представленные в этом списке автомобили по-прежнему составляют основу российского автопарка. Вазовская "пятерка" возглавляет список самых дешевых - от 163,5 тысяч рублей. На 20 тысяч дороже "Шевроле Шанс". В промежутке от 200 до 300 тысяч расположились: Лада 10-й, 14-й и 15-й модели, Лада "Приора", Лада "Калина", Нива, Чери "Ку-Ку", Део "Нексия" и УАЗ-469.