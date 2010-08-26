Отец инвалида, расстрелявшего работников соцстраха: Сергей устал бороться за справедливость

Свои намерения Рудаков скрывал от родителей, накануне поездки в Тагил сказал, что едет в Екатеринбург на лечение, пишет "Качканарский четверг".

Семьи и детей у Сергея Рудакова не было. После травмы он лишился работы, увлекался фотографией, в этом году знакомый посоветовал ему вступить в общество любителей охоты, "чтобы скучно не было". "Они планировали на охоту ездить, зверей стрелять, природу фотографировать", - рассказывает пенсионер.

Василий Рудаков вспоминает, что сын очень переживал из-за травмы, особенно в первое время, часто ездил в Нижний Тагил. "Как его не спросишь, мол, куда собираешься, всегда был один ответ - в Тагил, по делам", - рассказывает Василий Рудаков.

Главный мотив действий сына, по мнению отца, - обида. "Он столько лет ходил, и везде ему отказывали. Как-то даже сказал мне, мол, одни бюрократы во власти сидят, честных вообще нет, один из десяти только попадется хороший, - вспоминает Василий Рудаков. - Сергей устал бороться за справедливость, видимо, не выдержала душа у него".

На память о себе сын оставил родителям свой фотопортрет и фотографии, сделанные им самим. Он отдал их родителям за несколько дней до трагедии.