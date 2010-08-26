Пригород Нижнего Тагила от огня будут охранять новые пожарные управления

К примеру, если в Серебрянке произойдет пожар, тагильским огнеборцам потребуется 3,5 часа, чтобы доехать до места. На протяжении ста километров в направлении Серебрянки нет ни одного пожарного. На основании техрегламента пожарные новых подразделений должны будут прибыть на место в течение 20-ти минут.