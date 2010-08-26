Пригород Нижнего Тагила от огня будут охранять новые пожарные управления
26 августа 2010, 17:42ОбществоОльга
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Программу для обеспечения первичных мер пожарной безопасности планируют принять в Нижнем Тагиле. Цена вопроса 103 миллиона рублей. Программа предусматривает создание подразделений пожарной охраны на территории пригорода Нижнего Тагила.
К примеру, если в Серебрянке произойдет пожар, тагильским огнеборцам потребуется 3,5 часа, чтобы доехать до места. На протяжении ста километров в направлении Серебрянки нет ни одного пожарного. На основании техрегламента пожарные новых подразделений должны будут прибыть на место в течение 20-ти минут.
Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, в каждом новом управлении будет пожарная машина, водитель и начальник караула. Этих сил будет достаточно, чтобы начать бороться с огнем, отметил Олег Полевщиков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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