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Пригород Нижнего Тагила от огня будут охранять новые пожарные управления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пригород Нижнего Тагила от огня будут охранять новые пожарные управления

26 августа 2010, 17:42ОбществоОльга
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