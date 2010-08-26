Продажи металлов на экспорт свердловскими предприятиями выросли
26 августа 2010, 17:28ОбществоОльга
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Объем продажи металлов предприятиями Свердловской области на экспорт в первом полугодии возрос на 42% в денежном выражении. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на региональное министерство международных и внешнеэкономических связей.
В частности, экспорт черных металлов вырос на 31%, изделий из них - на 36%, поставки меди увеличились более, чем в 2 раза. "Увеличение показателей экспорта металлов связано с ростом цен на мировых рынках практически по всем видам продукции. При этом весовые объемы поставок металлов выросли в целом только на 10%", - отмечается в сообщении министерства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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