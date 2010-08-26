Продажи металлов на экспорт свердловскими предприятиями выросли

В частности, экспорт черных металлов вырос на 31%, изделий из них - на 36%, поставки меди увеличились более, чем в 2 раза. "Увеличение показателей экспорта металлов связано с ростом цен на мировых рынках практически по всем видам продукции. При этом весовые объемы поставок металлов выросли в целом только на 10%", - отмечается в сообщении министерства.