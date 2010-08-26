С начала года от укусов животных пострадали 772 тагильчанина
26 августа 2010, 17:33ОбществоОльга
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С начала года от укусов животных пострадали 772 тагильчанина. Но только 60% обратившихся получили необходимую помощь - прививку от бешенства.
Как рассказала специалист первого разряда нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Любовь Уткина, в городе не было вакцины. Но на сегодняшний день закуплено более 1000 доз препарата. Из тех, кому помощь все же оказали, около 40% прервали курс лечения, а 17 человек от него отказались.
Бешенство - это смертельное заболевание, которое передается со слюной заразившихся животных. И при укусе собаки или любого другого животного нужно обязательно поставить прививку.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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