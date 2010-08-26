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С начала года от укусов животных пострадали 772 тагильчанина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С начала года от укусов животных пострадали 772 тагильчанина

26 августа 2010, 17:33ОбществоОльга
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