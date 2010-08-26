С начала года от укусов животных пострадали 772 тагильчанина

Как рассказала специалист первого разряда нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Любовь Уткина, в городе не было вакцины. Но на сегодняшний день закуплено более 1000 доз препарата. Из тех, кому помощь все же оказали, около 40% прервали курс лечения, а 17 человек от него отказались.