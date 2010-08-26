В Нижнем Тагиле начались гастроли Челябинского театра драмы
26 августа 2010, 16:40ОбществоОльга
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В Нижнем Тагиле начались гастроли Челябинского театра драмы. Спектакли будут идти на сцене нижнетагильского драматического театра до 4-го сентября.
Последний раз труппа Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова приезжала в наш город больше 30-ти лет назад. В этот раз они привезли 5 спектаклей. Это премьера прошедшего сезона "Божьи одуванчики" по пьесе современного драматурга Андрея Иванова, спектакль-праздник "Ханума", постановка по роману Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", мелодраматическая комедия "Эти свободные бабочки" и сентиментальная комедия "Так трепетно счастливы".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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