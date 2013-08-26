180 тагильчан с детьми отдохнули в пансионате «Аист» от ЕВРАЗ ВГОКа

Оздоровительная программа рассчитана на 21 день. В стоимость путевки входит трехразовое питание, ежедневные лечебные процедуры, развлекательная программа. Взрослые с детьми посещают сауну и тренажерный зал, под контролем опытных медиков принимают водо- и электролечение, среди популярных процедур магнитное одеяло, барокамера и комната психологической разгрузки.

Работники ЕВРАЗ ВГОКа платят 15% от общей стоимости путевки – 5-6 тысяч рублей в зависимости от выбора категории номера проживания в пансионате.

Помимо лечения сотрудники пансионата разработали насыщенную развлекательную программу. Отдыхающие бесплатно играют в боулинг, выезжают в аквапарк, в кинотеатр, посещают выставки. Для детей организованы специальные игровые мероприятия.

Путевки «Мать и дитя» – одно из направлений оздоровительной деятельности, действующей на ЕВРАЗ ВГОКе. Помимо этого дети работников комбината отдыхают на базе отдыха «Комплекс» в Крыму и в загородных оздоровительных лагерях. Социальная служба комбината дает возможность сотрудникам, задействованным во вредных условиях, отдохнуть и поправить здоровье в санаториях-профилакториях Уральского региона и Черноморского побережья.