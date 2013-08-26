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180 тагильчан с детьми отдохнули в пансионате «Аист» от ЕВРАЗ ВГОКа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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180 тагильчан с детьми отдохнули в пансионате «Аист» от ЕВРАЗ ВГОКа

26 августа 2013, 12:30ОбществоCorey
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