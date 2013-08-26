Да будет проезд! Перекресток Заводская-Горошникова-Красногвардейская в Нижнем Тагиле открыт для проезда (ФОТО)
26 августа 2013, 10:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Открытие перекрестка, связывающего комфортный проезд транспорта до Вагонки и обратно, задержалось ровно на неделю. Напомним, изначально датой старта было 19 августа.
Из-за незапланированных работ, погодных условий и согласования с провайдерами фирма-подрядчик, проводящая работы на данном перекрестке, несколько продлила сроки.
На развязке произошли кардинальные изменения. Вместо кругового движения, вызывавшего изрядные сложности, теперь там – перекресток со светофором. Кроме того, осуществляется оборудование «зеленой» зоны, парковки, которая будет очень кстати – рядом восстанавливается Демидовская дача, еще одна достопримечательность нашего города.
И сегодня из Администрации города пришло официальное сообщение о том, что перекресток официально открыт для проезда. Удачной дороги!
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фотографии с камер «Сетей Тагила»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей