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Да будет проезд! Перекресток Заводская-Горошникова-Красногвардейская в Нижнем Тагиле открыт для проезда (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Да будет проезд! Перекресток Заводская-Горошникова-Красногвардейская в Нижнем Тагиле открыт для проезда (ФОТО)

26 августа 2013, 10:00Общество
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