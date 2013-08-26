«Горячая линия» для пенсионеров по вопросам ЖКХ начинает свою работу в Нижнем Тагиле с 26 августа

Как сообщили в областном ведомстве, телефон «горячей линии» (8 343) 371-77-98 будет работать в будние дни с 9.00 до 18.00. В это время специалисты министерства готовы будут ответить на вопросы граждан об общих принципах организации и полномочиях Советов многоквартирных домов, о правах и обязанностях управляющих компаний, о требованиях законодательства к качеству жилищных и коммунальных услуг, условиях участия в программах капремонтов и множество других вопросов.

Мы отдаем себе отчет в том, что жилищно-коммунальное хозяйство - это та отрасль, которая обеспечивает жизнедеятельность каждого жителя нашего региона. К сожалению, в ней пока далеко не все совершенно.

В министерство поступает множество обращений граждан с жалобами на работу той или иной управляющей компании, низкое качество коммунальных услуг, несправедливые, с их точки зрения, начисления платежей и пр. Особенно сложно решить эти проблемы старшему поколению.