«Горячая линия» для пенсионеров по вопросам ЖКХ начинает свою работу в Нижнем Тагиле с 26 августа
В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня пенсионера, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства открывает работу «горячей линии», обратившись на которую жители области смогут получить ответы на самые актуальные вопросы в сфере ЖКХ.
Как сообщили в областном ведомстве, телефон «горячей линии» (8 343) 371-77-98 будет работать в будние дни с 9.00 до 18.00. В это время специалисты министерства готовы будут ответить на вопросы граждан об общих принципах организации и полномочиях Советов многоквартирных домов, о правах и обязанностях управляющих компаний, о требованиях законодательства к качеству жилищных и коммунальных услуг, условиях участия в программах капремонтов и множество других вопросов.
Мы отдаем себе отчет в том, что жилищно-коммунальное хозяйство - это та отрасль, которая обеспечивает жизнедеятельность каждого жителя нашего региона. К сожалению, в ней пока далеко не все совершенно.
В министерство поступает множество обращений граждан с жалобами на работу той или иной управляющей компании, низкое качество коммунальных услуг, несправедливые, с их точки зрения, начисления платежей и пр. Особенно сложно решить эти проблемы старшему поколению.
Мы надеемся, что обратная связь через «горячую линию» будет полезна не только гражданам, но и министерству. Им она поможет разобраться в наболевших вопросах, нам, сотрудникам министерства, еще раз определить самые «больные» точки на карте регионального ЖКХ», - отметил глава областного ведомства Николай Смирнов.