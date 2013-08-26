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«Горячая линия» для пенсионеров по вопросам ЖКХ начинает свою работу в Нижнем Тагиле с 26 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Горячая линия» для пенсионеров по вопросам ЖКХ начинает свою работу в Нижнем Тагиле с 26 августа

26 августа 2013, 18:00ОбществоCorey
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