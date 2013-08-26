Начнем учебный год вместе с Нижнетагильским музеем-заповедником!

Например, в честь начала учебного года все объекты Нижнетагильского музея-заповедника 31 августа и 1 сентября предлагают посетить детям и родителям увлекательные мастер-классы.

А 2 сентября все желающие могут посетить Нижний провиантский склад – фондохранилище, в котором будет работать выставка «Керамика сквозь века», где представлены уникальные предметы керамики, фаянса и фарфора!

Кроме того, предлагаем пользователям принять участие в опросе: «Чем Вам запомнилось это лето?».