Начнем учебный год вместе с Нижнетагильским музеем-заповедником!
26 августа 2013, 12:20Общество
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Совсем немного дней осталось до 1 сентября. Скоро ученики и первоклассники пойдут в школу: кто-то с удовольствием, а кто-то нехотя. И для того, чтобы адаптировать ребят к возрастающему напряжению, в Нижнем Тагиле проводятся самые разнообразные мероприятия.
Например, в честь начала учебного года все объекты Нижнетагильского музея-заповедника 31 августа и 1 сентября предлагают посетить детям и родителям увлекательные мастер-классы.
А 2 сентября все желающие могут посетить Нижний провиантский склад – фондохранилище, в котором будет работать выставка «Керамика сквозь века», где представлены уникальные предметы керамики, фаянса и фарфора!
Кроме того, предлагаем пользователям принять участие в опросе: «Чем Вам запомнилось это лето?».
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