«Одноклассники» оказались самой популярной соцсетью в России

По результатам социологического опроса, проведенного «Левада-центром», социальную сеть «Одноклассники» посещают 76% опрошенных, тогда как на сайт «Вконтакте» заглядывают лишь 58%. Третье место среди опрошенных заняла соцсеть «Мой мир», которую посещают 30% респондентов. Facebook занял лишь четвертое место, его посещают 18% опрошенных. Замкнул пятерку Twitter, которым пользуются 9% респондентов.

Стоит отметить, что согласно статистике LiveInternet и рейтингам ComScore самой популярной социальной сетью среди российских пользователей является все же «Вконтакте», опережающий по числу посетителей «Одноклассники» примерно на 10 миллионов человек.