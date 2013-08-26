Раскрутка сайта – это не шутки
Сейчас стало очень популярным переносить свои реальные бренды в виртуальные, путем создания сайтов компаний и их продвижения.
Создание сайтов – трудоемкий процесс, который требует определенных знаний и умений. Собственно, первым этапом становится само решение о том, что сайт нужен, и определение его внешнего вида и того, что он будет из себя представлять. Далее идет заполнение технического задания. Техническое задание крайне необходимо для точного выполнения работы и для правильного восприятия исполнителем идеи, которую хочет воплотить в своем интернет-проекте заказчик. Собственно обычно, техническое задание состоит из основных пожеланий по дизайну, содержанию и направленности. После того, как техническое задание составлено, начинается период подготовки к созданию сайтов, а именно проектирование сетки страниц с активными рабочими ссылками, так сказать, скелета будущего сайта. Следующим моментом идет разработка дизайна. Это наиболее трудоемкий процесс, так как именно на этом этапе чаще всего случаются разногласия между заказчиком и изготовителем, так как у всех разное видение и довольно непросто с первого раза воплотить все желания заказчика в жизнь. Когда дизайн готов, создание переходит в свою завершающую стадию, а именно - наполнение контентом и налаживание всех механизмов взаимодействия.
Но, следующим шагом после создания сайта должно стать его продвижение. Вообще, раскрутка сайта становится сейчас все более популярным видом деятельности, от которой во многом зависит положение бренда в интернет пространстве. Существует несколько общеизвестных и эффективных способов раскрутки, но наиболее популярным сейчас является оптимизация. Хотя, безусловно, остальные методы не менее полезны и тоже дают неплохие результаты. Одним из таких способов является всем известная реклама. Вообще, применение рекламной деятельности для раскрутки является крайне эффективной мерой, ведь именно этот вид деятельности уже окончательно уложился в головах людей и не вызывает особого отторжения. Следующий момент – это работа с социальными сетями и блогосферой. Такой вид раскрутки только начинает еще приживаться, и является наименее исследованным, хотя и он приносит свои плоды. В него входит создание блогов общей с сайтом тематики, на которых размещаются необходимые ссылки. А так же группы и страницы в различных социальных сетях, действующих по тому же принципу.
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