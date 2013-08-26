Раскрутка сайта – это не шутки

Создание сайтов – трудоемкий процесс, который требует определенных знаний и умений. Собственно, первым этапом становится само решение о том, что сайт нужен, и определение его внешнего вида и того, что он будет из себя представлять. Далее идет заполнение технического задания. Техническое задание крайне необходимо для точного выполнения работы и для правильного восприятия исполнителем идеи, которую хочет воплотить в своем интернет-проекте заказчик. Собственно обычно, техническое задание состоит из основных пожеланий по дизайну, содержанию и направленности. После того, как техническое задание составлено, начинается период подготовки к созданию сайтов, а именно проектирование сетки страниц с активными рабочими ссылками, так сказать, скелета будущего сайта. Следующим моментом идет разработка дизайна. Это наиболее трудоемкий процесс, так как именно на этом этапе чаще всего случаются разногласия между заказчиком и изготовителем, так как у всех разное видение и довольно непросто с первого раза воплотить все желания заказчика в жизнь. Когда дизайн готов, создание переходит в свою завершающую стадию, а именно - наполнение контентом и налаживание всех механизмов взаимодействия.