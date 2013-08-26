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Соседа Нижнего Тагила обсуждают за рубежом. Невьянская башня - в числе наклонных башен мира!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Соседа Нижнего Тагила обсуждают за рубежом. Невьянская башня - в числе наклонных башен мира!

26 августа 2013, 14:55Общество
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