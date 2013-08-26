Соседа Нижнего Тагила обсуждают за рубежом. Невьянская башня - в числе наклонных башен мира!

Так, на одном из американских сайтов weather.com появился исторический обзор мировых достопримечательностей, в число которых и вошла наклонная башня города Невьянска.

Ориентировочно с 1725 по 1732 год Акинфий Демидов возвел красавицу. По одной из легенд башня наклонилась в результате затопления подвалов с рабочими, которых, кстати, не могут найти до сих пор. Они, по той же легенде, чеканили фальшивые деньги, однако, узнав о «ревизоре» из Петербурга, Акинфий дал приказ затопить подвалы.

Также легендой называют историю, напечатанную в XIX-ом веке в одном из российских журналов о том, как однажды Акинфий Демидов играл в карты с императрицей Анной Иоа́нновной, и очень крупно проигрался. Расплачиваясь, он вынул из кармана горсть новеньких серебряных монет. Императрица спросила: «Скажи-ка, Акинфий, чьи это деньги — твои или мои?». Но Акинфий не растерялся и отвечал: «Твои, матушка, твои, всё твоё: и мы — люди твои, и работа наша — твоя».

В России в рамках проекта «Россия 10» проходит голосование за достопримечательности России. Музей-заповедник Горнозаводской Урал занимает сейчас лишь 44 место, в то время как даже Невьянская башня - на 40. Поддержите тагильскую гордость!