Строительство частных коттеджей

В современных средствах массовой информации размещено множество объявлений об услугах строительных компаний, и если вы планируете возводить частный дом, вам может быть трудно сразу сориентироваться в ценовой политике компаний. На строительных порталах вы встретите объявления как от крупных фирм, так и от индивидуальных застройщиков. Большинство из них предлагает возведение готового дома «под ключ», но если вы не будете раскладывать заявленную цену на составляющие, вы рискуете значительно переплатить.

Прежде всего, цена на возведение частного дома зависит от строительного материала. Вы можете выбрать кирпич, монолитный пенобетон, пеноблоки, при этом возможно сочетание этих материалов. При этом дом из кирпича будет строить дороже всех других, его ориентировочная стоимость за один квадратный метр с затратами на работу и стройматериалы в среднем по России составляет 13 000 рублей. Здания из пеноблоков несколько дешевле, в среднем стоимость 1 квадратного метра определяется 10 000 рублей. Поклонники экологически чистых материалов могут выбрать проект дома из деревянного каркаса или клееного бруса. Квадратный метр дома из дерева или бруса колеблется в пределах 13 000 рублей.

Многие компании готовы выполнить лишь часть работ до необходимой вам стадии и сконструировать только короб с кровлей или без, дополнить его окнами и дверями, либо завершить здание под чистовую отделку. Практически все строительные фирмы дополнительно предлагают оформить внутренний дизайн интерьера коттеджа по вашему желанию. В таком случае дизайнер осмотрит проект дома или приедет на готовый объект, если он уже построен, подготовит 3D проект, на которых в мельчайших подробностях будут прорисованы отделка, мебель, освещение каждой комнаты.