Всё для удобства водителей: в Нижнем Тагиле открывается новая торговая точка интернет-магазина «Автодок»

Так, в скором времени открывается новая торговая точка магазина автозапчастей «Автодок». Отметим, что вообще данная компания на российском рынке существует 15 лет, а в Нижнем Тагиле – около трёх.

Специфика магазина заключается в том, что клиент может заказать в интернет-магазине «Автодок» и приобрести совершенно любой товар по приемлемым ценам (а это более 120 миллионов предложений по 22 миллионам наименованиям). Так, любой желающий может заказать на вышеуказанном сайте товар, забрать который можно будет из любой удобной для Вас торговой точки.

Теперь это целых два магазина: прежний – по адресу Фестивальная, 5а, и новый – по адресу Мира, 45.

Мысль об открытии новой торговой точки появилась, когда мы осознали необходимость расширения. К нам обращается довольно много людей, и хочется обслужить всех. И, безусловно, такое расположение – центр города будет удобно многим тагильчанам рассказывает Александр, менеджер магазина «Автодок».

Отметим, что интернет-магазины, в частности проверенные, пользуются популярностью у тагильчан. Гораздо безопаснее заказывать у представителя крупной сети, чем искать сайты самому. Кроме того, нельзя заказывать запчасти у сомнительных лиц. Вот, кстати, и результаты голосования на портале TagilCity.ru: